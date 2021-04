Carate in campo per trasportare anziani e fragili alle sedi vaccinali

Il Comune di Carate ha attivato un servizio di trasporto per le vaccinazioni anti Covid Per le vaccinazioni anti Covid, il Comune di Carate ha promosso un servizio di trasporto di utenti anziani o in situazione di fragilità, soli e impossibilitati a raggiungere in autonomia le sedi vaccinali

Vaccinazioni anti Covid-19: il Comune di Carate Brianza ha attivato un servizio di trasporto di utenti anziani o in situazione di fragilità, soli e impossibilitati a raggiungere in autonomia le sedi vaccinali. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’associazione Anteas. “Si tratta di un servizio per gli utenti che saranno convocati per le vaccinazioni anti Covid-19 in uno dei presidi predisposti da Regione Lombardia, un servizio gratuito riservato a coloro che non possono contare sul supporto di reti familiari per l’accompagnamento” hanno scritto sui canali istituzionali il sindaco Luca Veggian e l’assessore alle politiche e associazioni sociali Cristina Camesasca.

Da lunedì 12 aprile, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, gli utenti possono telefonare per richiedere il servizio di trasporto ai numeri: 0362.987362 o 0362.987363. Per richiedere il servizio è necessario telefonare almeno 72 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione.

