Il Comune di Besana cerca volontari per far funzionare l’hub vaccinale al palazzetto Aprirà ufficialmente il 19 aprile il nuovo hub vaccinale di Besana, al palazzetto dello sport: per questo motivo il Comune è alla ricerca di volontari per farlo funzionare al meglio.

Il Comune di Besana chiama a raccolta volontari civici, disponibili a dare il proprio contributo per la gestione dei flussi all’hub vaccinale che dal 19 aprile aprirà al palazzetto dello sport Ezio Perego. Per esprimere la propria disponibilità, è stato realizzato un form compilabile online indicando il giorno e l’orario di disponibilità (ogni turno dura 4 ore). Sul sito comunale è facilmente rintracciabile il link per l’adesione. Dalle 8 alle 20 di ogni giorno è comunque possibile prenotarsi o disdire anche telefonicamente (353.3458782) o via mail a [email protected]

”Nel nostro piccolo avremo la possibilità di dare al personale sanitario una mano - ha annunciato via Facebook il sindaco Emanueke Pozzoli -. All’esterno del palazzetto, per fare in modo che l’afflusso dei vaccinandi sia sempre ordinato e anche semplice per le persone che arriveranno a Besana a vaccinarsi. È un piccolo aiuto ma che adesso possiamo dare finalmente, davvero, nella lotta al virus”. Il primo cittadino ha invitato con particolare calore i giovani universitari che avessero tempo di fare servizio tra un esame e una lezione, ma anche ai giovani pensionati. In generale, porte aperte a chiunque - anche non besanese - abbia 4 ore di tempo all’interno della settimana.

