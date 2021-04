Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Cittadino presenta la primavera di KmZero Il numero di primavera di KmZero è in edicola con il Cittadino di Monza e Brianza di giovedì 8 aprile e sabato 10 aprile 2021.

Arriva subito dopo la Pasqua in zona rossa con l’auspicio di poter tornare presto a girare per la Brianza e la Lombardia alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Il numero di primavera di KmZero è in edicola con il Cittadino di giovedì 8 aprile e sabato 10 aprile 2021 (anche nella versione digitale).

La storia di copertina è dedicata allo chef Stefano Radici. E poi si parla di pecora brianzola e di una storia lunga più di 50 anni, di asparago, di birra con Marco Valeriani e la sua nuova avventura, di materia prima dolce con Marco Colzani.



