#ilCittadinoMB120, in edicola il secondo inserto: il regicidio e i fatti fino al 1909

Torna la storia di Monza e Brianza letta attraverso le pagine del Cittadino. Il secondo inserto gratuito per festeggiare i primi 120 anni di attualità è in edicola giovedì 7 e sabato 9 marzo 2019 in omaggio con il giornale.