Il Cittadino anticipa: in edicola in Brianza venerdì 24 dicembre e 31 dicembre 2021 Lettori del Cittadino attenzione al calendario: in concomitanza con le feste natalizie le edizioni del sabato dedicate alla Brianza arrivano in edicola venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre 2021.

L’anticipo interessa quindi le edizioni Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese e Valle del Seveso di sabato 25 dicembre e dell’1 gennaio.

L’appuntamento è dunque per venerdì 24 e venerdì 31, nelle edicole della Brianza e in quella digitale (a 0,99 cents la copia).

Nessuna variazione per il Cittadino del giovedì: a Monza è regolarmente in edicola giovedì 23 dicembre e giovedì 30 dicembre 2021.

