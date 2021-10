Il cimitero di Verano Brianza è saturo: in arrivo entro fine anno 78 tombe doppie Sono in arrivo, entro fine anno, 78 nuove tombe (doppie) al cimitero di Verano Brianza, ormai saturo.

Sepolture esaurite. Entro fine anno pronte 78 nuove tumulazioni doppie. Il Comune ha indetto una gara pubblica per la realizzazione di tre nuovi campi all’interno dell’area verde che si trova in fondo al cimitero.

L’importo di base della gara è stabilito in 100mila euro (oneri di sicurezza compresi). La gara è aperta alle cooperative di Tipo B ovvero quelle cooperative che si occupano della gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura. L’intervento, tempo atmosferico permettendo, dovrebbe essere concluso entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2022. Il progetto prevede che all’interno dei nuovi campi siano creati dei vialetti in autobloccanti così che sia agevole il transito per le carrozzine. Al fine di abbattere le barriere architettoniche negli anni scorsi anche i vialetti più vecchi del cimitero che erano in ghiaia sono stati sostituiti da nuovi vialetti in autobloccanti.

