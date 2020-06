Il centrodestra in piazza anche a Monza con Lega e Fratelli d’Italia - FOTO Anche a Monza due manifestazioni del centrodestra che il 2 giugno, a livello nazionale, è sceso in piazza contro il governo: in piazza Duomo con la Lega, Fratelli d’Italia in piazza San Paolo.

In piazza Trento e Trieste le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica. A poche centinaia di metri le due manifestazioni del centrodestra che, a livello nazionale, è sceso in piazza contro il governo: in piazza Duomo si è ritrovata la Lega, Fratelli d’Italia si è data appuntamento in piazza San Paolo. A differenza di quanto visto a Roma, dove erano presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, in Brianza sono stati rispettati la disposizione di indossare le mascherine e il distanziamento tra i manifestanti.

“Una splendida mattinata con tante persone per bene che chiedono un cambio di passo prima che il paese affondi nella burocrazia”, ha commentato la Lega presente, tra gli altri, con il senatore Massimiliano Romeo, il vice sindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei Sindaci Lega della Lombardia Dante Cattaneo, l’ex sindaco di Monza Marco Mariani. Raggiunti poi dal presidente della Provincia Luca Santambrogio e dall’assessore monzese Federico Arena.

I leghisti hanno mostrato le bandiere con il simbolo della Lombardia.

Fratelli d’Italia ha sventolato il tricolore: “Questa mattina a Monza in Piazza San Paolo si è svolta la manifestazione di Fratelli d’Italia per lanciare un messaggio al Governo: è giunto il momento di fare le valigie ed andare a casa. Abbiamo inoltre dato voce a tutte le categorie di lavoratori che sono stati dimenticati e che tutt’oggi non hanno ricevuto un vero sostegno ma solo parole e slogan. La manifestazione si è svolta in massima sicurezza ed è stato mantenuto il distanziamento sociale, ma è stata colorata dai tanti Tricolore e dallo spirito di tutti i partecipanti”, ha fatto sapere il circolo territoriale.

