Il centro psico-sociale di Cesano Maderno cerca volontari: 1.500 utenti in carico, 550 richieste d’aiuto nell’ultimo anno L’obiettivo è creare piccoli gruppi “per organizzarsi e passare un po’ di tempo insieme piacevolmente”. Per questo il Cps, centro psico sociale, di Cesano Madenro cerca volontari. Sono 1.550 gli utenti in carico.

Il Cps, centro psico-sociale di Cesano Maderno cerca volontari che supportino il servizio psichiatrico territoriale, con operatori e utenti, nell’organizzazione e gestione di attività ricreative. Il centro di Cesano, parte integrante del dipartimento di salute mentale e dipendenze di Asst Brianza, e afferente all’unità di psichiatria di Desio, ha in carico circa 1.500 utenti. Il suo territorio di competenza comprende i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, per un totale di circa 197mila abitanti.

Il servizio, in cui operano medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali e infermieri, si prende cura del benessere mentale delle persone che presentano una sofferenza psichica e che hanno più di 18 anni.

Nell’ultimo biennio, complice la pandemia, moltissime persone hanno visto incrinarsi le loro relazioni sociali o lavorative, palesando un disagio diffuso. Nel corso dell’anno le nuove richieste di aiuto pervenute al Cps sono state oltre 550.

“Le persone che si rivolgono a noi - ha spiegato Cinzia Cislaghi, assistente sociale del centro - spesso hanno poche o nessuna relazione sociale, non lavorano e vivono con una piccola pensione. Il nostro personale le affianca nella gestione della cura, ma questo non basta. La qualità della vita dipende anche da quello che si fa, dalle nostre relazioni di amicizia e da come passiamo il nostro tempo libero. I nostri pazienti spesso hanno difficoltà a organizzarsi e finiscono per passare i loro fine settimana chiusi in casa, soli, davanti alla Tv”.

Ecco quindi l’appello a chiunque possa e voglia prestare il proprio tempo libero. “Abbiamo pensato – ha raccontato Cislaghi - di creare piccoli gruppi che si mettano insieme per organizzarsi e passare un po’ di tempo insieme piacevolmente, andando al cinema o a vedere una mostra o facendo una gita o ciò che la fantasia ci suggerirà e il gruppo deciderà di organizzare. Ci piacerebbe che in questi gruppi ci fossero anche dei volontari: volontari che possano collaborare con noi nell’organizzazione e gestione di queste attività”.

Chi fosse interessato, può contattare il Centro Psico-sociale al numero 0362 383760 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]

