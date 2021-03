Il centro anziani di Lissone “si mette in onda” per festeggiare le donne “Colori della Vita”, un omaggio speciale: i partecipanti al laboratorio di Poesia e del Cenacolo degli Artisti, hanno organizzato una mostra virtuale attraverso un video esponendo le loro opere riguardanti la donna.

Un video per entrare nelle case dei lissonesi, per raccontare storie ed emozioni attraverso la pittura, la scrittura e la lettura. In tempo di pandemia, e considerate le inevitabili restrizioni dettate dai provvedimenti governativi, anche il centro anziani “Colori della Vita” di Lissone adegua la sua attività ai tempi, ma i non più giovani non sfigurano col digitale, anzi.

Il Centro ha condiviso grazie al web contenuti che raccontano il genere femminile in modo trasversale. Un omaggio speciale in occasione della festa della donna: i partecipanti del Laboratorio di Poesia e del Cenacolo degli Artisti, hanno organizzato una mostra virtuale esponendo le loro opere riguardanti la donna.

IL VIDEO

In molti si sono “messi in onda”, raccontando e spiegando l’opera realizzata, aiutando ad andare oltre la semplice apparenza. Immagini intrise di significato, parole che descrivono sensazioni.

Le opere sono esposte nei locali del centro anziani e vi resteranno anche nei prossimi giorni, in attesa di poter riprendere - nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio - le attività che da sempre caratterizzano la vivacità della struttura di via della Lega Lombarda.

