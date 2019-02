Il caso delle Poste in Brianza: il sindaco di Verano chiede bollette puntuali, scuse da Giussano La mappa dei disagi causati dalle Poste si allarga a macchia d’olio: anche a Verano Brianza e Giussano. Il sindaco veranese ha scritto agli uffici: «Almeno le bollette siano puntuali».

Desio, Muggio, Monza. E poi Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, Nova Milanese e Seveso. Una mappa dei disagi segnalati che si allarga a macchia d’olio: anche a Verano Brianza e Giussano.

VERANO SINDACO MASSIMILIANO CHIOLO

(Foto by Attilio Pozzi)

Il sindaco veranese Massimiliano Chiolo nei giorni scorsi, venerdì, ha scritto agli uffici locali di Poste Italiane per chiedere un miglioramento nella gestione della distribuzione di buste e lettere.



«In sostanza, la mia richiesta è di dare quantomeno priorità alle comunicazioni urgenti come possono essere le bollette. Sarebbe buona cosa procedere nella consegna dando un ordine di “urgenza”, prima che di carattere territoriale. Volendo, anche distinguendo tra posta che potremmo definire ordinaria, e posta che necessita di una consegna celere (vedasi il caso bollette, nda)».

Attualmente, accade infatti che si raccolgano «molte lamentele per il ritardo nella consegna della posta. Ciò che più diventa problematico per i cittadini è la consegna tardiva delle bollette o di avvisi di pagamento, che una volta infilati nella cassetta delle lettere sono prossimi alla scadenza o addirittura scaduti» spiega il primo cittadino.

Qualcuno afferma di aver ricevuto in febbraio lettere datate “fine ottobre”. Nel caso veranese, sembrerebbe che le zone più sensibilmente colpite da ritardi nella consegna della corrispondenza a domicilio siano le «zone periferiche del Comune – spiega Chiolo - Dove posso dire per certo che il passaggio avviene solo ogni 15 giorni, circa».

Ritardi anche di settimane o posta non recapitata a Giussano. La denuncia era arrivata via facebook con un post di una residente commentato da molti concittadini. Così Poste Italiane:«Si sono effettivamente verificati dei lievi e circoscritti rallentamenti nella consegna della corrispondenza. L’Azienda, nello scusarsi con i cittadini per i disagi eventualmente arrecati, precisa di aver messo in atto tutte le azioni necessarie al ripristino del servizio e che, già nei prossimi giorni, la distribuzione della posta riprenderà secondo gli standard di qualità consueti. Poste Italiane sottolinea infine che la distribuzione delle bollette a Giussano viene effettuata anche da altri operatori “competitor” in questo segmento di mercato. Per evitare spiacevoli fraintendimenti, si invitano dunque i cittadini a verificare il timbro apposto sulle buste, in modo da indirizzare eventuali segnalazioni alle società direttamente responsabili».

