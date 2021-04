Il 25 aprile a Renate in ricordo di Irene Crippa La festa del 25 aprile a Renate sarà l’occasione per ricordare una figura importante della Resistenza, Irene Crippa.

Il Comune di Renate omaggia Irene Crippa, protagonista della Resistenza. In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia e a distanza di 20 anni dalla posa presso il cimitero della targa in ricordo di Irene Crippa, cittadina renatese d’adozione protagonista della Resistenza, l’Amministrazione Comunale propone un’occasione di approfondimento per le celebrazioni. Collegandosi in streaming giovedì 22 aprile alle 21 “avremo modo di conoscere meglio la scrittrice e la storia così vicina a noi perché riguarda da vicino la Brianza - fanno sapere dal Comune -. Il professor Domenico Flavio Ronzoni ci parlerà del libro che raccoglie la maggior parte dei testi scritti da Irene Crippa durante la Resistenza in Brianza”.

