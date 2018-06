Il 21 giugno porta yoga, musica e l’estate: gli appuntamenti a Monza e Brianza Il 21 giugno è il primo giorno d’estate e porta con sé anche la festa internazionale dello Yoga e quella europea della Musica. Due eventi distinti in grado però di mettere in collegamento tutto il mondo con eventi dedicati. E anche Monza e in Brianza.

Festa dello Yoga. A Monza l’appuntamento è alle 19 al punto di raccolta nei Giardini dietro la Villa Reale: il centro Spera Yoga in collaborazione con Tea Rose cafe Monza offrirà una pratica yoga dinamico guidata dagli insegnanti Antonio Spera e Maria Avaro aperta a tutti. Alle 20.30 meditazione con mandala e candele. Al termine snack bio e succhi bio offerti da Tea Rose. Per la meditazione registrazione su Eventbrite.

L’evento clou dello Yoga Festival è in programma all’arena civica Gianni Brera di Milano nel segno dell’unione, della connessione e dell’amore. Sarà l’incontro “tra Tradizione e Innovazione, due aspetti che lo yoga racchiude in sé e che qui trovano un modo di compendiarsi, di comprendersi, di amarsi - scrivono gli organizzatori - Una doppia pratica, in cui i maestri Antonio Nuzzo e Anna Inferrera affrontano l’immobilità e il movimento, l’Intenzione e l’Azione, il Classico e il Moderno dello yoga”.

A tutti gli intervenuti la t-shirt dell’evento, da indossare così da creare un solo armonico colore. Il programma completo comprende dalle 17 OM chanting ,musica indiana prima dell’evento, a cura dei maestri del Conservatorio di Vicenza, un omaggio alla Festa della Musica. I monaci del Matha Gitananda Asram inviteranno a cantare la pace. Dalle 18.30 circa la pratica in due tempi con Anna Inferrera e Antonio Nuzzo, infine un arrivederci al prossimo anno con un drink per tutti i presenti.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Necessaria la registrazione online a questo link.

Altri eventi sono organizzati a Milano e in tutta Italia e lo Yoga Festival li riunisce qui.

Extra festa, al parco di Monza è possibile praticare yoga al tramonto ogni mercoledì dalle 19 alle 20, entrando da via Deledda a Villasanta. Sono lezioni libere, gratuite e adatte a tutti. L’unica indicazione è di portare un tappetino/copertina e una bottiglia d’acqua. Info: venithayoga(at)hotmail.com.

La festa della musica nasce da un gioco con le parole e uno sciopero dei treni. Grazie all’assonanza tra la festa e la voce del verbo fare, dal 1982 la Francia rilancia ogni anno la giornata interamente dedicata alla musica. “Faites de la musique e Fête de la musique” il 21 giugno.

LEGGI La festa della musica: perché il 21 giugno

Monza conclude una festa di due giorni con un workshop in arengario condotto da Alex Peroni su “mestiere della musica” con i dirigenti di alcune tra le maggiori case discografiche. Alle 16. La sera prima invece la musica era salita sul palco con ospiti come Dario Baldan Bembo e Maurizio Solieri. Un evento nel calendario di SummerMonza 2018.

Anche in questo caso gli eventi si rincorrono per tutta Italia: 643 città coinvolte, 2.129 iscrizioni, 8.620 artisti. Un inno alla gioia, è il claim 2018.

Diversi appuntamenti nei corner Carrefour. In Brianza a Bovisio Masciago alle 18.30, in via dei Giovi 33, si esibisce ZuiN , desiano che ha vinto il concorso 1MNext e si è esibito sul palco del Primo Maggio a Roma.

A Cesano Maderno alle 18 in via Trento, angolo via Po, c’è Cheriach Re, cantautrice comasca classe 93. Accompagnandosi con chitarra e voce, racconta del proprio mondo interiore e di tutto ciò che la circonda e la incuriosisce. Oltre a brani inediti propone cover di alcuni dei suoi artisti preferiti.

A Giussano in via Prealpi Michelle Manico, vincitrice di parecchi concorsi canori locali e nazionali, finalista Mimi Sarà, duetto con tenore Rodolfo Maria Gordini, presso l’evento “Gordini & Friends”. Alle 18.



Disco Maniac Band a Limbiate alle 18 in via Isonzo. Ovvero: i pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana degli anni ’60; la Discomusic degli anni ’70, pantaloni a zampa e capelli lunghi; il groove degli anni ’80, capelli cotonati e colori pazzi.

Paderno Dugnano le sperimentazioni elettroacustiche di FabryGore McMillan e The Steam band.

A Monza DjPeppeAladin e Marilisa in via Boito e deejay e musica dal vivo anche in via San Giovanni Bosco 6. Alle 18.

La Musique de la Reine a Senaqo. Alle 20 in Villa Sioli un concerto che prende spunto da un brano originale della Regina di Francia Maria Antonietta con musiche per arpa, voce e organo. Con la partecipazione straordinaria di Luisa Prandina, prima arpa della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, del mezzosoprano Rachel O’Brien, Ruggero Cioffi all’organo.

Villa Jacini a Triuggio ospita il Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio nel concerto dal titolo “Mamma mia dammi 100 lire”. Alle 21.

A Villasanta, in via Garibaldi dalle 18 alle 23, una festa di strada dedicata alla musica e patrocinata dal Comune di Villasanta e organizzata dalla Casa dei popoli. Una serie di musicisti riempiranno con la loro musica la via. Dalle 18 Drum Circle (esperienza ritmica di gruppo con Michele Cappelletti, Viento, Il tamburo di latta, Janeth Carballo e Cesare Garcia, The Singer Choir, The Zydegators, Jalaad Sea.

