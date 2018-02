Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I vigili di Cinisello pubblicano il catalogo fotografico delle biciclette ritrovate sul tetto di un capannone Prime informazioni dopo il recupero delle centinaia di biciclette rubate stoccate sul tetto di un capannone dismesso in viale Fulvio Testi. Le fornisce il comando della polizia locale di Cinisello Balsamo insieme al catalogo fotografico.

E che ha fotografato tutte le bici e le ha identificate con un numero che occorre comunicare al momento della richiesta di restituzione.

GUARDA Il catalogo fotografico sul sito del Comune di Cinisello

“Tutti coloro che hanno subito il furto di una bicicletta nelle ultime settimane possono consultare il “catalogo” fotografico qui pubblicato per verificare l’eventuale presenza della propria biclicletta. Nel caso in cui la bicicletta venga riconosciuta fra quelle recuperate contattare il comando della Polizia Locale ai numeri: 02 66023620 e 02 66023618 – fanno sapere i vigili - La propria bicicletta potrà essere recuperata solo se in possesso della denuncia del furto, antecedente il ritrovamento. Può essere utile ai fini dell’attribuzione della proprietà presentare: una fotografia della propria bici, il numero di telaio, una ricevuta d’acquisto”.

Anche la polizia locale di Milano aveva annunciato la pubblicazione delle fotografie sul gruppo facebook “Bici rubate e ritrovate - Polizia locale Milano”.

