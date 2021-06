I vigili di Briosco alla scuola dell’infanzia di Fornaci per spiegare come comportarsi in strada Lezione della polizia locale di Briosco alla scuola dell’infanzia comunale di Fornaci: gli agenti hanno spiegato come ci si deve comportare in strada.

Lunedì 15 giugno, gli alunni della scuola dell’infanzia comunale di Fornaci di Briosco sono stati impegnati in un incontro molto importante: gli agenti della polizia locale, su invito delle maestre, hanno insegnato loro come comportarsi in strada quando escono di casa con mamma e papà. Per rendere tutto più semplice e allegro l’agente Emilio D’Agostino, da sempre appassionato di scrittura, ha inventato la fiaba “Ciccio il riccio in giro per la città”. Ovvero storia di un piccolo riccio che svegliatosi con un po’ di ritardo dal letargo deve ascoltare i consigli di un saggio beccaccino per muoversi in città evitandone i pericoli.

