I vigili di Agrate trovano un uomo morto in casa: è un 61enne originario della Sicilia Gli agenti della Polizia locale di Agrate hanno trovato morto nella propria casa un uomo di 61 anni: si tratta di un omatese di 61 anni originario della Sicilia.

Rinvenuto dalla polizia locale di Agrate un uomo 61enne privo di vita nella propria abitazione di Omate per cause naturali. Lunedì mattina verso le 9.30 i vigili coordinati dal comandante Gioacchino Lorenzo e dal suo vice Massimiliano Trisolini sono stati allertati da alcuni vicini dell’uomo che da giorni non lo vedevano più muoversi da casa l’omatese residente in una corte di via Cavour. La polizia locale una volta giunta sul posto ha provato a far suonare il cellulare della persona sentendolo squillare dall’interno dell’appartamento in affitto. A tal punto con un mazzo di chiavi avuto dal proprietario dell’immobile i vigili sono riusciti ad entrare tra le mura domestica e hanno scoperto il corpo esanime del 61enne di origini siciliane, scomparso a seguito molto probabilmente di un infarto.

L’uomo viveva da solo e la polizia locale ha fatto un gran lavoro per contattare un fratello e una sorella della vittima residenti in Liguria che in queste ore stanno arrivando in Brianza per seguire tutte le pratiche burocratiche. Il corpo è conservato temporaneamente nella camera mortuaria del cimitero di Agrate.

