I vandali hanno preso di mira la chiesa di San Maurizio a Monza: comparse decine di scritte su muri, colonne e portone

Blitz vandalico alla chiesa di San Maurizio di Monza. Nella notte tra venerdì 28 agosto e sabato 29 mani ignote hanno imbrattata la facciata dell’edificio religioso. Non è stato risparmiato nulla: il portone, le colonne di granito, il muro con la lapide dedicata a monsignor Luigi Talamoni. La furia dei writers ha fatto scempio dell’esterno dell’edificio religioso, fatto bersaglio di decine di scritte realizzate tutte con un pennarello indelebile: se la parte intonacata di solito non preoccupa per quanto riguarda il suo ripristino, più gravi sembrano essere le scritte apposte sul portone ligneo e sulle parti più pregiate: qui occorrerà la mano di esperti per restituire il decoro perduto. I responsabili del Duomo di Monza hanno già provveduto a sporgere una denuncia contro ignoti.

Le colonne all’ingresso della chiesa imbrattate

