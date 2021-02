I titolari vanno in pensione, l’edicola “Pensieri e parole” di Triuggio cerca un nuovo gestore a causa del pensionamento dei titolari, l’edicola “Pensieri e parole” di Triuggio cerca un nuovo gestore.

Causa pensionamento dei titolari Franco Sala e Ivana Fumagalli, l’edicola “Pensieri e parole” di via Roma a Triuggio cerca un nuovo proprietario. Non di dovesse concretizzare il passaggio di testimone, il paese resterebbe sguarnito di un simile esercizio commerciale. Che oltre a giornali e riviste vende giocattoli e articoli di cartoleria e, inoltre, «fornisce una serie di servizi importanti per la popolazione, soprattutto quella più anziana: fax, e-mail, stampe da chiavetta, fotocopie... È per questo che preferiremmo qualcuno che subentri all’attività» dice Franco.

Il 56enne ha rilevato l’attività 16 anni fa assieme alla cognata Ivana, 57enne. Raggiungeranno il traguardo della pensione a fine giugno. I due arrivavano da un impiego in tessitura e si erano reiventati imprenditori acquisendo l’edicola dalla precedente proprietaria, da circa 20 anni al timone del negozio. «Abbiamo rifatto tutto e l’abbiamo arricchita con articoli regalo e libri, anche libri di testo - racconta Franco -. Abbiamo lavorato tanto, l’attività è ben avviata e durante il periodo Covid abbiamo aumentato del 30% il fatturato, complice anche il servizio di consegna a domicilio». Per chi dovesse subentrare, ci sarebbero anche tante potenzialità da sfruttare: «Ci sono tanti altri servizi da poter implementare, ci si può inventare un lavoro».

Ad oggi, chiudesse l’edicola “Pensieri e parole”, resterebbe una sola rivendita di giornali presso un bar di Tregasio.

