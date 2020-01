I sindaci del Vimercatese per la metropolitana: «Compatti e determinati a insistere sul finanziamento nel 2020» I sindaci di Brugherio, Agrate Brianza, Vimercate e Concorezzo si sono incontrati con il collega di Carugate per coordinarsi e insistere sul collegamento tra Cologno nord e il Vimercatese: «Determinati ad insistere sul finanziamento nel 2020 della seconda fase di studi».

Se il 2019 si era chiuso con la scelta di Regione Lombardia di inserire i fondi necessari alla seconda fase dello studio di fattibilità solo per il 2022, il 2020 si è aperto con una nuova riunione dei sindaci interessati dal prolungamento del collegamento tra Cologno nord e il Vimercatese. Lo fa sapere Marco Troiano, primo cittadino di Brugherio, con un aggiornamento pubblicato su facebook.

Giovedì pomeriggio Troiano, Simone Sironi (Agrate Brianza), Mauro Capitanio (Concorezzo) e Francesco Sartini (Brugherio) si sono trovati con Luca Maggioni a Carugate.

«Siamo compatti e determinati ad insistere sul finanziamento nel 2020 della seconda fase di studi, in modo da poter proporre il finanziamento dell’opera al Ministero al più presto - commenta - Per questo chiederemo un incontro all’assessore regionale competente... per portare avanti un progetto fondamentale per la qualità della vita nei nostri territori, come dimostrano tra l’altro i dati della qualità dell’aria di questi giorni».

