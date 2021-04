I sassi colorati di Valentina portano il buonumore a Desio “Un sasso per un sorriso”. L’iniziativa nata spontaneamente in diverse città d’Italia è arrivata anche a Desio. A diffonderla, ci ha pensato Valentina Sedazzari.

“Un sasso per un sorriso”. L’iniziativa nata spontaneamente in diverse città d’Italia è arrivata anche a Desio. A diffonderla, ci ha pensato Valentina Sedazzari, che vive in città da qualche mese. «Mi è sembrato un bel modo per integrarmi e dare il mio contributo» racconta. L’idea è quella di colorare dei sassi e lasciarli “liberi” in diverse zone. «Ho “liberato” i miei sassi nei pressi e all’interno del parco di Desio sperando di regalare qualche sorriso....se li trovate potete decidere di portarli a casa con voi, spostarli in altre parti della città o magari potete decidere di colorarne qualcuno anche voi» ha scritto Valentina sui gruppi social desiani. I sassi colorati sono ben visibili: hanno disegni vari, dagli animali ai fiori, dai simboli ai personaggi di fumetti e cartoni animati. Superman, Batman, Barbapapà, l’Uomo Ragno e tanti altri.

I suoi sassi colorati

«Non sono mai stata portata per il disegno – racconta Valentina – ricordo che anche a scuola facevo fatica. Quando ho saputo di questa iniziativa, ho voluto mettermi alla prova». Il risultato è ben riuscito. Anche grazie all’uso dei social, tante persone hanno saputo dell’iniziativa e ora sono “a caccia” dei sassi. «Mi hanno contattato anche alcune insegnanti. Ho regalato dei sassi ai ragazzi della comunità per disabili “Sole Luna”. Sono molto contenta del riscontro che ha avuto questa iniziativa». L’obiettivo è anche di stimolare altre persone a fare altrettanto. «Invito le famiglie a colorare i sassi con i propri figli. E’ un bel modo di trascorrere il tempo, un’alternativa alla tv e allo smartphone. Lavoro in smartworking e durante le pause mi dedico alla pittura dei sassi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA