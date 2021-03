I sacerdoti di Agrate, Omate e Caponago sul sacerdote malato di Covid: «Don Mauro Radice è grave ma stabile» Il religioso, responsabile della comunità pastorale Casa di Betania, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Vimercate. Ad aggiornare sulle sue condizioni sono i preti vicari don Davide Cardinale e don Giorgio Porta.

Continua a rimanere in condizioni gravi ma stazionarie il parroco don Mauro Radice che sta tenendo in apprensione i fedeli di Agrate, Omate e Caponago. Colpito dal Covid, il sacerdote, responsabile della comunità pastorale Casa di Betania, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Vimercate.«Attualmente è sedato e assistito nella respirazione, la situazione permane critica ma le condizioni di don Mauro sono stabili – hanno fatto sapere i due preti vicari don Davide Cardinale e don Giorgio Porta - .Data la complessità della situazione ci si riserva di esprimere giudizi pronostici aggiornandoli non quotidianamente, ma settimanalmente».

I due sacerdoti hanno lanciato anche un appello ai fedeli. « Vi chiediamo di rispettare la privacy di don Mauro evitando di chiamare in ospedale (nessuno è autorizzato a rilasciare informazioni) o di reperire notizie chiedendo ad amici o conoscenti che operano all’interno della struttura ospedaliera – hanno fatto sapere don Davide e don Giorgio -.Noi sacerdoti, in caso di evoluzione della situazione, vi terremo aggiornati».

