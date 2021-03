I ragazzi disabili di “Stefania” dipingono tazze e targhe dedicate agli animali per aiutare il canile Fusi di Lissone Bella iniziativa di collaborazione che esalta il valore del volontariato e rinsalda quel legame speciale tra persone ed animali. Grazie all’associazione di volontariato “Scodinzolando” le tazze e le targhe sono messe in vendita per aiutare i trovatelli e tutte le persone che si occupano di loro con amore.

Una collaborazione che esalta il valore del volontariato e rinsalda quel legame speciale tra persone ed animali. I ragazzi dell’associazione Stefania di Lissone dipingono tazze e targhe con immagini e messaggi dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ospiti del canile Fusi di Lissone. Che, grazie all’associazione di volontariato “Scodinzolando” sono messe in vendita per aiutare i trovatelli e tutte le persone che si occupano di loro con amore.

I ragazzi con disabilità che frequentano il laboratorio dell’associazione Stefania di Lissone danno vita ad oggetti artistici davvero speciali: tazze, targhe e tazzine raffigurano colorati disegni che richiamano con simpatia e creatività il legame tra cane e uomo. Disegni, fumetti e messaggi campeggiano sugli oggetti e i ragazzi diventano non solo abili artisti, ma anche promotori di un’iniziativa benefica. Una sinergia che ha preso il via prima del Covid, ma che la pandemia non interrompe: le ordinazioni non mancano e la collaborazione - seppur a distanza- continua a fare centro.

Per informazioni e acquisti, è possibile rivolgersi all’associazione Stefania di Lissone o al canile Fusi.

