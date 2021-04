I racconti dei nonni narrati dai nipoti: a Mezzago la memoria giovane del tempo che fu Progetto lanciato dalla Pro Loco Mezzago in collaborazione con Cse La Torre, Associazione volontari Mezzago, la parrocchia Maria Assunta, e le Insegnanti della scuola primaria e secondaria: video e testi da inviare entro il 20 giugno.

La voce dei più piccoli per raccontare le tradizioni dei nonni. È questa l’ambizione del progetto lanciato dalla Pro Loco Mezzago in collaborazione con Cse La Torre, Associazione volontari Mezzago, la parrocchia Maria Assunta, e le Insegnanti della scuola primaria e secondaria.

L’obiettivo è quello di realizzare testi o video in cui siano i nipoti stessi a narrare storie, racconti, giochi, tradizioni, ricette tramandate dai propri nonni. Chi vuole partecipare può chiedere ai nonni un racconto, i giochi di una volta, cibi e ricette e lavori manuali e creativi di un tempo. Raccogliete le informazioni e i ricordi in via scritta (non più di due pagine e aggiungendo fotografie di un tempo o attuali) oppure attraverso un video di massimo di tre minuti.

Il materiale potrà essere poi portato alla nuova sede in via Concordia 2 entro il 30 giugno. il mercoledi dalle 16.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. L’ambizione del progetto è quella di ricostruire, all’interno del progetto Me. Me. (Archivio Storico Mezzaghese) parte del patrimonio immateriale che le future generazioni saranno chiamate a custodire.

Il 25 luglio, inoltre, in occasione della “Giornata mondiale dei nonni e degli anziani” istituita da Papa Francesco sarà organizzata una festa per i nonni, con modalità differenti a seconda delle indicazioni sanitarie vigenti, in cui verranno valorizzati proprio i lavori dei nipoti che saranno successivamente pubblicati, a seconda della tipologia, su materiale cartaceo o digitale.

Per maggiori info: https://www.prolocomezzago.it/la-memoria-dei-nonni-interpretata-dai-nipoti/

