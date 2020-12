I politici di Lissone (di ogni partito) ci mettono la faccia: «Questo Natale comportiamoci con responsabilità» Sindaco, giunta e Consiglio comunale per una volta uniti. I politici di Lissone hanno realizzato un video e un manifesto per richiamare la cittadinanza a comportamenti dettati da rispetto e responsabilità nel periodo delle festività natalizie.

Un video e un manifesto per richiamare la cittadinanza a comportamenti dettati da rispetto e responsabilità nel periodo delle festività natalizie. È la campagna di comunicazione che l’amministrazione Comunale di Lissone - dando seguito ad una mozione approvata dal Consiglio comunale - ha scelto di mettere in atto utilizzando due diversi canali con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone.

Il messaggio è chiaro: vivere le feste con serenità, gioia e speranza, ma anche con rispetto delle regole a tutela della salute propria e degli altri. Al proposito, è stato lanciato l’hashtag #FacciamoloPerNoiFacciamoloPerTutti che caratterizzerà l’intera campagna. Il primo contenuto ad essere veicolato sarà un video realizzato con i contributi filmati del sindaco, della Giunta comunale e dei rappresentanti delle forze politiche rappresentate in Consiglio comunale. Interventi di breve durata nei quali è forte il richiamo alle regole, al buon senso, ma anche a comportamenti che tutelino e valorizzino il territorio in cui viviamo. Non mancano poi messaggi augurali con l’invito a vivere il Natale e il nuovo anno con attenzione e rigore.

I manifesti promossi dal Comune di Lissone

Al contenuto video, il Consiglio ha scelto di affiancare manifesti da affiggere in città costituiti da un grande fiocco color oro e da una scritta «Quest’anno scambiamoci un dono. Comportiamoci con responsabilità!», evocativa del valore degli atteggiamenti quotidianamente messi in atto da ciascuno di noi. «E’ una campagna di comunicazione trasversale nella quale sono impegnate tutte le Forze politiche che hanno voluto metterci la faccia per rafforzare l’importanza del messaggio - afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - Si è scelto di utilizzare due diversi canali per raggiungere target di popolazione fra loro differenti, allo scopo di richiamare noi tutti al rispetto delle regole. Ed è importante che, in un momento di emergenza come quello attuale, la politica abbia superato ogni schieramento partitico e abbia trovato la convergenza su un contenuto forte, dal quale dipende il futuro di noi tutti. L’invito è a veicolare questo messaggio a tutti i conoscenti, così da vivere queste feste con comportamenti rispettosi».

