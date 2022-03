I numeri dello sportello Afol di Giussano: reinserite nel mondo lavorativo ben 48 persone Ecco il bilancio del primo anno di attività dello sportello lavoro dell’Afol a Giussano.

Centosedici nuovi utenti da febbraio a dicembre 2021, 241 appuntamenti effettuati in soli 11 mesi e 48 reinserimenti nel mercato del lavoro a favore dei giussanesi. Sono i numeri registrati lo scorso anno dal servizio sportello lavoro, attivato in città, in collaborazione con la Provincia e Afol MB, a inizio dello scorso anno. Nello specifico, stando ai dati comunicati dall’amministrazione comunale di Giussano, si sono rivolti allo sportello omogeneamente sia maschi che femmine (rispettivamente 49% e 51%), con una fascia d’età per lo più compresa tra i 30 e i 45 anni (30%) e over 45 (48%) e di cittadinanza italiana. Per quanto riguarda il titolo di studio, si sono rivolte allo sportello soprattutto persone in possesso di licenza media (38%) e del diploma di maturità (35%); mentre le mansioni prevalentemente ricercate hanno riguardato il settore industriale (30%), impiegatizio (24%), commercio e ristorazione (13%).

In particolare, la maggior parte degli utenti ha richiesto un supporto per l’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un orientamento specialistico offerto dagli operatori di Afol MB: orientamento nel mercato del lavoro, revisione o scrittura del curriculum vitae, invio candidature e ricerca di opportunità lavorative e proposte formative presenti sul territorio. Il servizio è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel Comune che necessitano di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo e alle aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di Afol MB. Lo sportello lavoro riceve il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 in modalità a distanza e solo su appuntamento, e mercoledì (dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00) e venerdì (dalle 9.00 alle 12.30) su appuntamento in presenza presso la palazzina comunale “La stazione” (ex sede Asl), in via Fermi 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA