I laboratori Super Foodies di Esselunga nei supermercati di Monza e Brianza Nuova collezione di Esselunga pensata per i piccoli: sono i Super Foodies, i supereroi di frutta e verdura per i quali sono stati preparati anche laboratori dedicati ai bambini. Ecco il calendario a Monza e Brianza.

Ci sono Patatax, Miss Cip, Sparragus e Agente Bro, tra i tanti: sono i personaggi collezionabili della nuova raccolta Esselunga che, dopo Star Wars, Harry Potter e i Minions questa volta scelte la salute e l’educazione alimentare.

I personaggi con tanto di carta come per le collezioni - per esempio - dei Pokemon sono in distribuzione dai primi giorni di maggio: ventiquattro personaggi che rappresentanto altrettanti supereroi della frutta e della verdura. Ma non è tutto lì: Esselunga ha deciso di organizzare nei suoi negozi anche una serie di laboratori didattici pensati per avvicinare i bambini in modo divertente al mondo della frutta e verdura”. Saranno accolti e guidati dai “Maestri del Gusto, profondi conoscitori dei poteri contenuti nel cibo”.

“Attraverso il gioco i futuri scienziati dovranno dimostrare le proprie abilità - scrive Esselunga - Saranno divisi in due squadre e ogni squadra dovrà superare 5 prove per potersi guadagnare il diploma di Scienziato Super Foodies”. I laboratori sono aperti a tutti i bambini dai 5 a 11 anni e si terranno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica indicativamente dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18 (il venerdì solo nel pomeriggio).

In Brianza sono programmati questi laboratori: il 18 maggio a Varedo in via Pastrengo 111, il 19 maggio a Giussano in via Pola a Paina, a Desio in via Caravaggio il 15 e il 16 giugno, a Monza in viale Libertà il 22 e il 23 giugno.

