I desiani che aiutano i desiani: sabato raccolta con la Rete di solidarietà alimentare I volontari di Caritas, Croce rossa, San Vincenzo, Auser presenti sabato 29 maggio in alcuni supermercati di Desio per raccogliere cibo da destinare alle famiglie in difficoltà.

Una giornata di raccolta di beni di prima necessità sabato 29 maggio a Desio. I volontari della Rete di solidarietà alimentare, iniziativa nata dalla collaborazione del servizio sociale comunale e le associazioni di volontariato Caritas, Croce rossa, San Vincenzo, Auser, saranno presenti a turno nei supermercati Esselunga, Coop, Unes dalle 9 alle 17 per invitare i clienti ad acquistare qualche articolo in più da lasciare nel carrello posto all’uscita.

I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle settimane successive alle famiglie bisognose. La rete da oltre un anno, ovvero dall’inizio della pandemia, assiste una media di 27 nuclei familiari con la consegna di pacchi alimentari ogni due settimane. Le famiglie sono in carico al servizio sociale del comune oppure vengono segnalate dai centri d’ascolto delle diverse associazioni. I volontari garantiscono la raccolta di generi di prima necessità attraverso una rete di negozi di quartiere oppure a fine giornata donano l’invenduto (pane, focacce, frutta, verdura) che viene consegnato insieme agli altri generi alimentari a lunga scadenza, raccolti due volte a settimana nei supermercati.

Le campagne di raccolta effettuate in passato hanno dato buoni risultati, garantendo per diverse settimane la possibilità di consegnare alle famiglie dei pacchi alimentari. «Ci auguriamo anche per sabato 29 maggio la generosa partecipazione dei cittadini desiani – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Paola Buonvicino - ringraziamo già fin d’ora chi vorrà contribuire. Questa iniziativa ha un grande valore per tutti, sia per chi riceve, ma anche per chi dona».

