I dati del coronavirus di domenica 6 giugno: +28 casi a Monza e Brianza, scendono i ricoveri in Lombardia Continua a scendere il tasso di ricoveri per Covid 19 in Lombardia: domenica 6 giugno 27 pazienti in meno. A Monza e Brianza 28 nuovi contagi da Sars Cov 2.

Il fine settimana spesso non fa spesso storia per l’andamento dell’epidemia, dato l’arrivo dei risultati nel corso di sabato e domenica, ma quello che segnala il quadro dell’epidemia di domenica 6 giugno è comunque un andamento di contrazione della diffusione nel territorio lombardo. A Monza e Brianza sono stati registrati 28 nuovi casi positivi, contro i 38 e 36 dei due giorni precedenti.

Più in generale, in Lombardia l’epidemia da Sars Cov 2 ha raggiunto 827.586 persone, con 359 nuove positività domenica 6. Nello stesso giorno sono stati confermati 16 decessi, che porta il totale a 33.699 dall’inizio dell’epidemia Covid in regione, mentre scendono tutti i dati dei ricoveri: oggi negli ospedali lombardi ci sono 833 persone non in terapia intensiva (-24), mentre in intensiva ci sono ancora 167 pazienti (-3).

I dati per provincia

Milano +114 (ieri +131)

Bergamo +48 (ieri +46)

Brescia +56 (ieri +65)

Como +10 (ieri +32)

Cremona +5 (ieri +17)

Lecco +5 (ieri +8)

Lodi +9 (ieri +6)

Mantova +17 (ieri +13)

Monza e Brianza +28 (ieri +36)

Pavia +17 (ieri +11)

Sondrio +29 (ieri +15)

Varese +13 (ieri +49)

