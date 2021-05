I corsi preparto? Meglio al Parco o ai Boschetti reali di Monza L’associazione di ostetriche Felicita Merati sposta i suoi corsi preparto (e per neomamme) all’aria aperta: nel Parco di Monza o ai Boschetti reali.

I giardini della Villa reale e i Boschetti reali come palestra a cielo aperto per le neo mamme e le mamme in attesa. L’associazione ostetriche Felicita Merati di Monza esce dalle stanze della sede di via Carlo Alberto per godere delle temperature miti e l’ombra degli alberi. Gli incontri di yoga con i bebè e quelli del corso di accompagnamento alla nascita si svolgono infatti outdoor.

«In queste belle giornate di sole il corso preparto si è spostato nei Boschetti reali – spiegano le ostetriche -. Con le mamme ci siamo distese sul parato, sullo sfondo la Villa reale e in sottofondo il canto degli uccelli. Abbiamo approfondito e ascoltato il respiro, riscoperto il movimento del corpo e cullato i cuccioli nella pancia. È stata una bella occasione per ricaricarsi».

I giardini della Villa reale fanno invece da sfondo al corso yoga pensato per le neo mamme e che è partito il 20 maggio. «Sono previsti tre incontri: il 20 e il 27 maggio e il 3 giugno – continuano le operatrici dell’associazione -. Proponiamo un’ora di camminata all’interno del parco della Villa reale e poi un’altra ora di yoga con i piccoli negli spazi della nostra sede». Il corso di yoga per mamma e bebè riprenderà poi a Monza l’11 giugno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 346.735.11.86, dalle 9.30 alle 15, o sul sito associazioneostetriche.it

