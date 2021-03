I cittadini progettano la città, “Lissone in Movimento”: «Dicci la tua idea e noi la proponiamo» Il gruppo consiliare: «Proporremo un emendamento al bilancio che sarà in discussione a fine marzo». È l’invito rivolto dal capogruppo Roberto Perego in vista della discussione del Dup lunedì 29 e martedì 30 marzo in consiglio.

“Vorresti proporre un progetto per la tua città? Segnalacelo, proporremo un emendamento al bilancio che sarà in discussione a fine marzo”. È l’invito rivolto dal capogruppo Roberto Perego della lista civica di opposizione “Lissone in Movimento” ai cittadini. Lunedì 29 e Martedì 30 marzo in consiglio comunale a Lissone si discuterà dell’approvazione del Dup ( Documento Unico di Programmazione) e del bilancio previsionale 2021 - 2023.

“Il gruppo consiliare “Lissone in Movimento” vuole dare ai cittadini, che hanno idee e progetti per la città, di proporre, attraverso il capogruppo Roberto Perego, un emendamento al bilancio per inserire il progetto nel bilancio- spiegano dal gruppo che invita coloro che hanno un’idea di progetto per la città ad inviare una mail. L’indirizzo è: [email protected] Oppure un messaggio privato sulla pagina Facebook della lista civica. Servirà inviare una breve descrizione del progetto e spiegare quali sono i benefici per i cittadini di Lissone e i costi approssimativi del progetto. “Il nostro capogruppo sceglierà i più significativi e li sottoporrà, come emendamento al bilancio, durante la discussione in consiglio comunale” conclude la lista.

Le date sono obbligate: gli emendamenti vanno presentati entro la mezzanotte del 22 marzo, “quindi prenderemo in considerazione 1 o 2 progetti significativi” fa sapere la lista “Proviamo tutti insieme a costruire una città a misura dei cittadini”.

