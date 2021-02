I cardiologi di Giussano e Carate disponibili per consulenze gratuite I cardiologi che lavorano negli ospedali di Giussano e Carate saranno disponibili per delle consulenze gratuite in occasione dell’iniziativa “Cardiologie aperte”.

La Cardiologia di Carate e Giussano (nel 2020, anno segnato drammaticamente dal Covid, ha erogato circa 12mila prestazioni) aderisce all’iniziativa Cardiologie aperte. L’iniziativa è promossa, da 15 anni a questa parte, con finalità di prevenzione, dalla “Fondazione per il tuo cuore”, l’ente di ricerca dell’Anmco, Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri: un fiore all’occhiello nel panorama italiano ed europeo, in particolare nella ideazione e realizzazione di protocolli di ricerca clinica in ambito cardiovascolare, le cui malattie ancora oggi rappresentano la prima causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati.

Naturalmente, a causa del Covid, i promotori hanno rivisto il format dell’iniziativa. Al pari dei colleghi di ben 150 cardiologie ospedaliere di tutt’Italia, i cardiologi di Carate/Giussano saranno a disposizione dei cittadini per consulenze telefoniche gratuite o per rispondere, semplicemente, alle loro domande su cuore e problemi cardiovascolari. Dall’8 al16 febbraio prossimi è stato attivato, in proposito, dall’associazione, un numero verde gratuito l’800 05 22 33. Tre cardiologi della struttura dell’Asst della Brianza saranno a disposizione e risponderanno, dalle 14 alle 16 nei giorni 10, 12 e 15 febbraio.

