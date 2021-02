I carabinieri Tpc di Monza ritrovano un dipinto rubato a Milano 25 anni fa

Si tratta di “Venere e amore” attribuito all’artista napoletano Domenico Morelli (1826-1901). L’opera fu trafugata nel 1996 in un negozio di antiquariato di Milano. Lo scorso anno era riapparsa a Roma, in vendita in una casa d’aste.