I carabinieri ritrovano a Verano l’auto rubata in piena notte a Giussano: alla guida un minorenne Le hanno rubato le chiavi dalla borsetta e poi l’auto dal parcheggio di un locale di Giussano. Quando se ne è accorta una ragazza di 22 anni di Vimercate ha allertato i carabinieri che in meno di un’ora l’hanno ritrovata a Verano Brianza. Alla guida un diciassettenne, denunciato per ricettazione.

In piena notte, lasciando una discoteca di Giussano, si è accorta che dalla borsetta mancavano le chiavi dell’auto. Qualcuno probabilmente aveva frugato approfittando del buio del locale. All’esterno poi la conferma: la sua Ford Fiesta, non un ultimo modello, non era più nel parcheggio. Protagonista tra sabato e domenica una ragazza di Vimercate, 22 anni, che con una reazione tempestiva ha permesso di arrivare a una felice risoluzione del caso che ha coinvolto tutta la Brianza.

La ragazza infatti ha avvertito subito i carabinieri che hanno lanciato la segnalazione e fatto partire un controllo del territorio con diverse pattuglie. Nell’arco di un’ora i militari hanno individuato l’auto a Verano Brianza. E, quando i carabinieri di Besana l’hanno fermata, alla guida hanno trovato un diciassettenne della zona, un minorenne ovviamente senza la patente. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione, la Ford è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

