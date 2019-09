Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I carabinieri di Monza recuperano un tesoro archeologico precristiano Sono 82 i reperti archeologici apuli che il Nucleo Tutela patrimonio culturale di Monza ha consegnato venerdì 20 settembre al Polo museale della Lombardia: erano stati raccolti senza autorizzazione.

Quanto basta per farne un nuovo museo, in pratica: sono 82 i reperti archeologici che i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale hanno recuperato e restituito allo Stato italiana. Si tratta di una serie di manufatti riconducibili alla popolazione apule insediata nell’area che approssimativamente corrisponde oggi alla Puglia, popolazione poi sottomessa dai Romani intorno al primo secolo avanti Cristo e nota per la lavorazione della ceramica.

Gli oggetti risalgono infatti a un periodo compreso tra il VI e III secolo avanti Cristo e sono stati recuperati da raccolte frutto di ricerche non autorizzate. I reperti sono stati presentati venerdì 20 settembre a palazzo Litta a Milano alla presenza di Rosanina Invernizzi, direttrice del Museo archeologico nazionale di Vigevano e del maggiore Francesco Provenza, comandante del Nucleo Carabinieri di Monza: vengono consegnati a Emanuela Daffra, direttrice del polo museale regionale della Lombardia.

