I carabinieri arrestano un 25enne di Monza, è accusato di undici rapine a mano armata I carabinieri hanno arrestato un presunto rapinatore accusato di undici colpi a Monza, Lissone, Meda, Cologno e Cermenate. Le immagini dei colpi nei video di sorveglianza.

I carabinieri di Monza hanno arrestato un uomo accusato di undici rapine a mano armata: le manette sono scattate al termine di indagine iniziate lo scorso gennaio e portate a termine anche grazie ai filmati di videosorveglianza di diverse attività colpite nel corso dell’anno. Si tratta di un 25enne di Monza che lavorava con un complice e rapinava con il volto coperto dal casco.

L’ordinanza di custodia in carcere fa riferimento a colpi a Lissone, come al supermercato In’s, a un centro scommesse e alla farmacia comunale 3, a Monza (la farmacia 4 e due sale bingo), al supermercato U2 di Cologno e a un uomo per strada (un anziano che era con la nipotina e al quale ha rubato la Panda per la fuga), oltre a Meda (supermercato U2) e Cermenate (farmacia).

