Humana, a Vimercate nuovi contenitori verdi: uno anche in via Donatori del Sangue Nuova colorazione che ha sostituito il giallo. Collocato anche un secondo contenitore oltre a a quello già presente in via Luigi Cadorna. Solo nell’ultimno triennio i vimercatesi hanno conferito oltre 225.000 chili di indumenti usati.

Humana cambia colore posizionando i suoi nuovi contenitori per la raccolta di vestiti usati a Vimercate non più gialli, ma verdi come la tonalità del logo. Oltre al restyling, Humana, in accordo con il comune, ha deciso di potenziare il servizio di raccolta abiti, collocando un nuovo contenitore in piazza Donatori di Sangue e affiancandone un secondo a quello già presente in via Luigi Cadorna 13.

Solamente nell’ultimo triennio, sono state di notevole rilievo le quantità di vestiario affidate a Humana dai vimercatesi: oltre 225.000 chili di indumenti usati. «Confermiamo un rapporto collaborativo che in questi anni ha portato dei benefici ai cittadini di Vimercate – dichiara l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio - un servizio sociale estremamente positivo apprezzato e utilizzato e che permette di recuperare gli abiti usati riducendo la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire e al tempo stesso di compiere un importante gesto di solidarietà sociale».

Soddisfatto anche il sodalizio. « Siamo molto felici di aver raggiunto questo importante traguardo nel comune di Vimercate, proseguendo questa virtuosa collaborazione per altri cinque anni – dichiara Massimiliano Marin, Unit Manager della sede di Pregnana Milanese di Humana People to People Italia - Per celebrare ulteriormente questa sinergia, abbiamo scelto di attuare un restyling completo dei nostri contenitori stradali sul territorio e fornire così un servizio ancora più efficace per i cittadini».

