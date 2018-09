HQ Monza punta il dito contro Pedemontana per i pedaggi HQ Monza se la prende con Pedemontana per il pagamento dei pedaggi arretrati per chi ha percorso le tratte già aperte: i problemi di chi cerca di saldare il debito

L’associazione HQ Monza punta il dito contro Pedemontana per il pagamento dei pedaggi della parte di autostrada già attiva.

Chi deve saldare pendenze che risalgono a più di 15 giorni prima secondo il Comitato non può più utilizzare la procedura via internet, mentre telefonando al call center non si riesce a sapere quanto sono le pendenze, ma verrebbe riferito di aspettare un sollecito per posta.

Molti utenti, tuttavia, non avrebbero ricevuto il sollecito che non viene inviato neanche via mail. Una procedura che potrebbe portare alla procedura per una sanzione.

Il problema è annoso e riguarda le modalità di pagamento scelte per Pedemontana che non ha un casello: «La segnaletica in loco -dice HQ Monza- è rappresentata da un solo grande cartello con molte righe di testo . Una persona alla guida di un’auto, alla velocità media consentita , e restando attenta alla g u id a, non ha il tempo materiale d i leggerlo . Il testo è formalmente corretto , ma non chiaro».

