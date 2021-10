Halloween ai Giardini reali del Parco (per scoprire i suoi giganti verdi) Reggia e Fai Giovani organizzano una domenica di visite speciali ai Giardini reali per giocare con Halloween e scoprire i misteri del Parco di Monza e dei suoi giganti verdi.

Prima che faccia buio ma pur sempre in un luogo capace di raccontare tutta la sua magia: è la giornata di Halloween ai Giardini reali di Monza organizzata dal Fai Giovani di Monza in collaborazione con la Reggia per domenica 31 ottobre.

“Un percorso tra paura e mistero alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini - scrivono gli organizzatori - I visitatori piccoli e grandi, sono invitati in un “luogo magico”, immersi in un’atmosfera misteriosa, per conoscere i monumenti verdi, la loro imponenza e longevità, anche attraverso leggende e aneddoti, a partire dalla festa pagana di Halloween”.

E allora zucche intagliate, spiriti maligni “che alcuni alberi sono in grado di allontanare”, radici mani di strega, fantasmi, scheletri, lupi ululanti, poteri magici della natura, racconti di feste in onore del diavolo e tanto altro tutto da scoprire, sapranno stupire e divertire grazie ai giovani volontari Fai dietro le loro maschere e travestimenti. Con un sottofondo culturale e ambientale: sarà l’occasione ancora per raccontare quegli alberi censiti un anno fa con l’obiettivo “di sensibilizzare tutti alla loro tutela e salvaguardia”.

Le visite speciali sono in programma alle 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30, occorre un contributo minimo di 4 euro per gli iscritti Fai e di 6 euro per i non iscritti Fai, occorre iscriversi a questo link e ovviamente saranno rispettate le norme di sicurezza. Il Fai avvisa che se resteranno posti disponibili sarà possibile accogliere visitatori in loco.

