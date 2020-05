Ha scritto la storia del disegno in Italia e nel mondo: la Fabbrica italiana lapis e affini (Fila) compie 100 anni Ha scritto la storia del disegno in Italia e nel mondo. Ha in pancia marchi storici del settore della cartoleria italiana come Fila, Giotto, Tratto, Das, Pongo, Maimeri, Didò. La Fabbrica italiana lapis e affini (Fila) compie 100 anni.

Ha scritto, letteralmente, la storia della pittura, del disegno e della creatività in Italia. Il 1920 rappresenta un anno speciale, segnato da eventi entrati nella storia: l’inaugurazione del Canale di Panama, il battesimo della prima assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, la prima edizione della Fiera Campionaria a Milano. Nascevano Enzo Biagi, Federico Fellini e Franca Valeri, per citare solo alcune delle personalità che sono oggi vere e proprie icone. In quell’anno, precisamente il 23 giugno, veniva costituita a Firenze, su iniziativa di un gruppo di imprenditori (primo presidente il Conte Giuseppe della Gherardesca), La Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.La Fila. Nata con l’ambizione di fabbricare e commerciare lapis, oggetti e articoli di cancelleria e di durare per 50 anni, è andata ben oltre le aspettative dei suoi fondatori, raggiungendo nel 2020 l’importante traguardo dei 100 anni.

Un percorso che l’ha vista entrare in milioni di case, scuole, uffici e atelier con più di 25 marchi iconici tra cui Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Maimeri, le carte Canson e Arches, e migliaia di prodotti per scrivere, disegnare, colorare, modellare, dipingere. Una ricorrenza importante, quella del centenario, festeggiata da un francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste Italiane. Un’azienda che, pur rimanendo orgogliosamente italiana, ha assunto una dimensione globale, con la sua presenza in 150 paesi e 5 continenti. «Un’azienda che partecipa alla storia della società e delle persone che hanno trovato in uno strumento il mezzo per esprimere la propria creatività e le proprie emozioni» fanno sapere dal quartier generale di Pero, periferia di Milano.

Il francobollo emesso per i 100 anni della Fila

Il visual scelto per il francobollo - del valore di € 1,10 e una tiratura di 500mila esemplari - è un’immagine storica dell’azienda in cui due scolari camminano insieme portando con sé una matita di grafite Fila in formato “extralarge” e le matite colorate Giotto nella confezione con l’illustrazione del giovane pittore al cospetto del maestro Cimabue. «Il francobollo per il centenario di Fila è motivo di soddisfazione e orgoglio. Questi primi cento anni sono un traguardo importante che premia il lavoro e la passione di tutte le persone che ogni giorno hanno reso possibile il sogno creativo di bambini, ragazzi e adulti. Una ricorrenza che appartiene a tutti, soprattutto in questo periodo particolarmente complesso e difficile nel quale ci siamo resi conto di come siano ancora le emozioni e la creatività ad unirci e a creare valore. Celebrare quanto fatto, pensando che il domani si costruisce oggi. Il futuro, per quanto incerto possa apparire in questi mesi di difficoltà, continuerà ad aver bisogno dei nostri colori per dare voce all’essenzialità del gesto creativo» commenta Massimo Candela, ceo di Fila group.



La timeline dell’azienda dalla nascita nel 1920 a oggi



Il francobollo si inserisce oggi all’interno di un più ampio piano di attività pensato per il centenario. Una progettualità che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha subito dei rallentamenti ed è stata ridisegnata, ma non per questo intaccata. Tra le attività in programma, un libro – edito da Corraini Editore – che, in una narrazione a più voci, condividerà storie ed esperienze di chi, attraverso i prodotti dell’azienda ha preso parte alla sua storia; i concorsi scuola – sospesi e rimandati all’anno scolastico 2020-21 – che (oggi più che mai) vogliono essere al fianco di un’istituzione unica per lo sviluppo educativo, culturale e creativo di tutti gli studenti. In arrivo poi, a partire dal back to school, alcuni prodotti dedicati al Centenario come le nuove matite GiottoCento e LapisCento riunite in una speciale confezione di metallo che richiama in ogni particolare quelle storiche, e poi il concorso per i consumatori che mette in palio centinaia di prestigiose valigette da collezione con 100 matite, un premio speciale non disponibile alla vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA