Ha oltre sette chili di droga in officina: arrestato un 26enne a Cesano Maderno

Impegnati in un ordinario controllo inerente la regolarità amministrativa di una officina hanno sequestrato oltre sette chili di droga e arresto il titolare, un 26enne di Cesano Maderno. In azione i carabinieri di Monza. Una volta nell’officina hanno trovato il 26enne intento a riparare un’auto di sua proprietà. Avviata un’ispezione nei locali hanno rinvenuto sei confezioni sottovuoto contenenti marijuana per 5,1 chilogrammi e altri 22 panetti di hashish, del peso complessivo di 2,2 chili oltre a un rotolo industriale di pellicola trasparente e un bilancino elettronico, utilizzati per confezionare lo stupefacente. Il titolare dell’officina non ha voluto fornire spiegazioni nè ha dato indicazioni sulla provenienza e destinazione dello stupefacente. Tratto in arresto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Intanto i carabinieri proseguono le indagini per risalire i canali di approvvigionamento.

