«Grazie ai vigili del fuoco di Monza che hanno salvato il mio cane Leo dal Lambro»

Disavventura a lieto fine per il cane Leo grazie alla sua proprietaria che ha avuto la prontezza di chiamare i soccorsi e ai vigili del fuoco di Monza che l’hanno ripescato dal Lambro. È successo mercoledì 3 gennaio nel prato di via Carnia, in zona San Rocco: Leo seguendo un’anatra “è entrato nel fiume in un punto di forte corrente e acqua alta” ha raccontato Piera Villa alla redazione segnalando “il meraviglioso intervento dei Vigili del fuoco di Monza (squadra B)”.

Vigili fuoco Monza salvataggio cane Leo

(Foto by Redazione online)

E poi: “È riuscito a malapena a raggiungere la sponda opposta a dove mi trovavo io. Angosciata ho chiesto aiuto ad un contadino che ha assistito a tutto e come risposta ha lanciato sassi a me e al cane, a questo punto ho chiamato i Vigili del fuoco che hanno risolto la situazione. Vorrei tanto che il loro operato impeccabile abbia la giusta visibilità ( non solo la cronaca nera ma anche segnalare le eccellenze)”.



“Un’avventura che poteva finire in tragedia – ha scritto pubblicamente sul gruppo facebook Sei di Monza se - se non fosse stato per il meraviglioso intervento che con perizia, capacità e grande umanità hanno tratto in salvo il mio cane evitando che mi buttassi io per farlo con probabili conseguenze nefaste. Grazie grazie ancora di cuore”.

