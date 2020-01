Incidente stradale Arosio Giussano via Vallassina (Foto by Edoardo Terraneo)

Grave un ciclista investito ad Arosio, chiusa per i soccorsi la provinciale da Giussano - FOTO Un ciclista di 60 anni è stato investito sulla provinciale che collega Giussano con Arosio nella tarda mattinata di domenica 5 gennaio. Trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Strada chiusa.

Un grave incidente ha costretto alla chiusura della provinciale che collega Giussano con Arosio nella tarda mattinata di domenica 5 gennaio. Alle 10.40 un ciclista di 60 anni è in condizioni gravi dopo essere stato investito da due anziani: è stato soccorso in codice rosso, rianimato sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’auto dei due ottantenni dopo l’urto è uscita di strada finendo in una roggia. Sul posto oltre alle ambulanze della Croce Bianca di Giussano e del soccorso di Lurago d’Erba, anche i vigili del fuoco di Cantù e i carabinieri.

Lunghe le manovre di soccorso proprio per le condizioni iniziali del ciclista. Le altre due persone coinvolte sono state portate in ospedale in codice giallo per accertamenti. Strada chiusa per permettere la rimozione dei mezzi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Incidente stradale Arosio Giussano via Vallassina

(Foto by Edoardo Terraneo)

