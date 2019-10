Grave infortunio sul lavoro a Bellusco: schiacciamento, in codice rosso a Bergamo È stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso a Bergamo un uomo di 35 anni coinvolto in un incidente sul lavoro a Bellusco. È rimasto schiacciato da un trasformatore elettrico industriale di 50 quintali. Il lavoratore è in pericolo di vita.

È stato trasportato in condizioni gravi e in pericolo di vita in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo un uomo di 35 anni coinvolto in un incidente sul lavoro a Bellusco. È successo giovedì 24 ottobre intorno alle 14: il lavoratore è rimasto schiacciato da un trasformatore elettrico industriale, secondo quanto si apprende anche dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), che stava installando per una ditta esterna del Milanese alla Union Foam in viale delle Industrie. Un macchinario del peso di 50 quintali. Sul posto l’ambulanza di Cornate d’Adda, l’elisoccorso, carabinieri e polizia locale, e personale Ats -Spresal di Ornago.

LEGGI Incidenti e morti sul lavoro, l’Anmil a Monza: «Bisogna investire in sicurezza e prevenzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA