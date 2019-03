Grave incidente sulla Comasina a Paderno Dugnano: donna in bicicletta investita da un camion Grave incidente sulla Comasina a Paderno Dugnano nel pomeriggio di martedì 12 marzo: una donna di 48 anni in bicicletta è stata investita da un camion. È stata trasportata in codice rosso a Monza in elisoccorso.

Comasina bloccata tra Senago e Paderno Dugnano nel pomeriggio di martedì 12 marzo per il grave incidente che ha visto coinvolta una donna di 48 anni che è stata investita da un autoarticolato mentre attraversava l’incrocio tra via Nigra e via Monte Cervino. Attorno alle 16.30, la bicicletta investita dal camion è rimasta incastrata sotto le ruote e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Milano. Sul posto anche l’elisoccorso che è atterrato in via Cervino, sotto gli occhi di decine di curiosi assiepati nel parchetto di via Nigra angolo Comasina, mentre la Polizia locale deviava il traffico in entrambe le direzioni di marcia. La donna è stata condotta in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

PADERNO: incidente Comasina, ciclista investita

(Foto by Pier Mastantuono)

