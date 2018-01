Grave incidente ferroviario a Pioltello: tre morti, un ferito grave a Monza - FOTO e VIDEO FOTO - VIDEO - Massiccio arrivo di feriti all’ospedale San Gerardo di Monza dopo il grave incidente ferroviario accaduto giovedì 25 gennaio, poco prima delle 7, all’altezza di Pioltello: un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. Un ferito grave a Monza.

Massiccio arrivo di feriti all’ospedale San Gerardo di Monza, e al San Raffaele, all’Humanitas e al Policlinico di Milano, dopo il grave incidente ferroviario accaduto giovedì 25 gennaio, poco prima delle 7, all’altezza di Pioltello: un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. Nel corso della mattinata è stato appurato che la causa è stata il cedimento di 20 centimetri di rotaia.

Coinvolto il treno regionale 10452, partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. Secondo il primo bilancio dell’Agenzia emergenza urgenza ha parlato di due morti, dieci feriti in codice rosso, dieci passeggeri soccorsi in codice giallo e oltre cinquanta in condizioni meno gravi.

Alle 10 il bilancio è stato aggiornato e il numero delle vittime è salito a tre. Intorno alle 10.30 la comunicazione che le operazioni di soccorso si sono concluse con l’estrazione di tutti i feriti dai vagoni, cinque quelli gravi.

Le vittime del deragliamento sono tre donne: Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Maddalena Milanesi, aveva 61 anni, originaria di Caravaggio (Bergamo).

Un codice rosso all’ospedale di Monza in elisoccorso: un uomo con politrauma e lesioni toraciche, non in pericolo di vita e ricoverato in chirurgia d’urgenza. Per lui una prognosi di 60 giorni e la previsione di interventi chirurgici da subire.



Deragliamento a Pioltello: i ritardi segnalati a Milano Garibaldi





Sul posto dodici ambulanze, quattro auto mediche, due elicotteri del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e agenti della polizia locale di Segrate e Pioltello. Bloccata la circolazione tra Milano Lambrate e Treviglio.

A capo della squadra Usar dei vigili del fuoco (Urban search and rescue) il monzese Carlo Cardinali, che l’anno scorso - proprio in questo periodo - aveva coordinato il soccorsi all’Hotel Rigopiano travolto da una valanga in Abruzzo. Una tragedia che fece 29 vittime.

Il sistema di risposta alle emergenze della Croce Rossa Italiana Comitato di Monza è stato allertato nelle prime ore della mattina. La sala operativa di Monza è stata aperta con quattro operatori più un coordinatore a disposizione del sistema integrato Prefettura, AREU, Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze di polizia. Ha affrontato l’evento con la massima professionalità e disponibilità possibile.

All’ospedale San Gerardo di Monza gli interventi programmati e non urgenti sono stati sospesi per far fronte all’arrivo dei feriti. L’emergenza è rientrata intorno alle 11 con il ritorno all’operatività del Triage del pronto soccorso.



Deragliamento Pioltello: la foto dei Vigili del fuoco



L’incidente ha provocato gravi criticità sulla rete ferrovaria lombarda: bloccata la circolazione tra Treviglio e Milano, i pendolari sono invitati a raggiungere Milano e Treviglio utilizzando i treni della linea Milano-Bergamo via Carnate.

Per consentire ai viaggiatori il collegamento con la metropolitana è stato istituito un servizio bus sostitutivo che collega Pioltello a Cassina de’ Pecchi (linea verde).

#Milano #25gen 7:00, deraglia un treno passeggeri diretto a Porta Garibaldi, tra #Segrate e #Pioltello. Squadre USAR #vigilidelfuoco stanno operando sul luogo dell'incidente per soccorrere persone all'interno del convoglio. Decine i feriti, al momento una vittima accertata pic.twitter.com/NwzDBw1J0U — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 gennaio 2018

Cordoglio è stato espresso dalle istituzioni (sul posto, tra gli altri, il presidente del consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo), da Trenord e da Atm.

“Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno innanzitutto alle famiglie delle vittime; esprimiamo la nostra vicinanza ai feriti e a tutte le persone che erano a bordo del treno”, ha detto l’amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farisè.

(*notizia aggiornata)

