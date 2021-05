Grave incidente a Limbiate: motociclista di 25 anni in pericolo di vita Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 21 maggio nel pieno centro di Limbiate. In seguito a uno scontro tra la moto e un’auto un motociclista di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 21 maggio nel pieno centro di Limbiate. Intorno alle 15 una Ducati Monster si è scontrata con una Toyota Auris. Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, l’auto si sarebbe immessa da via San Giorgio, strada che costeggia l’omonima chiesa parrocchiale, proprio nel momento in cui in viale Piave stava sopraggiungendo, probabilmente ad una velocità superiore ai limiti, la motocicletta.

Il centauro, un 25enne residente in città, ha provato a frenare una decina di metri prima ma non è riuscito ad evitare l’ostacolo. Il giovane ha perso il controllo della moto e, dopo aver urtato la parte laterale del paraurti anteriore dell’auto, ha terminato la propria corsa tra l’albero e la recinzione situata sul lato sinistro della strada. Il botto ha richiamato le persone che si trovavano nella vicinanze. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’automedica. I soccorritori dopo le manovre sul posto hanno trasportato all’ospedale di Niguarda in codice rosso. Sotto shock anche la conducente dell’auto, una donna anziana.

Oltre alla Polizia locale per i rilievi del caso, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri ad occuparsi della viabilità. Viale Piave infatti è stato chiuso alla circolazione all’altezza di piazza V Giornate per quasi due ore e il traffico è subito andato in tilt. In via Monte Bianco, in via fratelli Cervi, in via Matteotti e in via Dante si sono formate code.

