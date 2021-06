Grave il bambino di 3 anni investito a Paderno Dugnano, l’automobilista indagato anche per guida senza patente - VIDEO È ricoverato ancora in gravi condizioni il bambino di tre anni investito da un’auto mercoledì all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. L’uomo alla guida dell’auto che ha falciato la famiglia è indagato per lesioni gravissime e guida senza patente.

È ricoverato ancora in gravi condizioni il bambino di tre anni investito da un’auto mercoledì a Paderno Dugnano all’interno del Parco Lago Nord. Era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’uomo alla guida dell’auto che ha falciato la famiglia è indagato per lesioni gravissime e guida senza patente. Come emerso già mercoledì, il pensionato di 72 anni, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, era senza patente. Rispetto a quanto era emerso in precedenza, aveva conseguito il documento ma gli era stato revocato ed era alla guida di un’auto posta sotto sequestro.

L’uomo era in auto in un’area della cava vietata al transito dei veicoli a motore, ha perso il controllo ed è finito su una rampa di scale piombando addosso alla famiglia da una terrazza panoramica del parco. Tra le ipotesi anche quella del malore, esclusa la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze. L’uomo è in gravi condizioni all’ospedale di Niguarda (Milano).

Sul posto le forze dell’ordine, i soccorsi e i vigili del fuoco dei comandi di Desio e Seregno, il sindaco di Paderno Duignano, Ezio Casati.

