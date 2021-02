Grande professionalità e memoria storica della polizia locale di Caponago: Lombardini nominato vicecomandante Il comandante Gabriele Garberoglio ha consegnato e apposto i gradi sulla divisa del 48enne, finora assistente scelto. Gli auguri del sindaco Monica Buzzini per il nuovo importante incarico.

Da mercoledì 17 febbraio l’assistente scelto Luca Lombardini è ufficialmente vicecomandante della Polizia locale di Caponago. Con una ristretta ma sentita cerimonia il comandante Gabriele Garberoglio ha infatti consegnato e apposto i gradi sulla divisa del 48enne che da ormai diverso tempo è in forza al comando caponaghese.

«Quando sono arrivato l’assistente scelto Luca Lombardini era l’agente che da più tempo era in servizio a Caponago - spiega Garberoglio -. In lui ho ritrovato la memoria storica dell’ufficio e grazie al suo prezioso contributo siamo riusciti a approntare delle linee guida per portare avanti l’opera di ristrutturazione del sevizio che sta dando importanti risultati. Si è sempre messo a disposizione con grande professionalità e umanità. Per questo ho ritenuto di riconoscergli ufficialmente questo ruolo».

«Con i tanti anni di servizio nel nostro paese il vicecomandante Lombardini è ormai parte della storia del nostro comando - il commento del primo cittadino, Monica Buzzini -. Sono contenta che il suo grande lavoro abbia ricevuto questo importante riconoscimento. A lui non posso che augurare un buon lavoro alla luce anche delle nuove responsabilità».

