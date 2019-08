Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gran premio di F1 di Monza: il prefetto fa il punto con forze dell’ordine e istituzioni Venerdì all’autodromo nazionale di Monza si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica analizzare i profili organizzativi e di sicurezza della 90esima edizione della manifestazione.

Il Gp d’Italia di formula 1 si avvicina e le istituzioni si preparano all’evento. Venerdì 30 agosto, in mattinata, nella sala stampa dell’Autodromo Nazionale di Monza, convocata dal prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica al fine di analizzare i profili organizzativi e di sicurezza della 90esima edizione della manifestazione, in programma nel fine settimana tra il 6 e l’8 settembre.

Presenti rappresentanti delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e di tutti gli enti pubblici e privati coinvolti. Presentati i piani di emergenza interno ed esterno dell’Autodromo nonché le pianificazioni sanitarie e di evacuazione preventivamente condivisi con le stesse forze di polizia e vigili del fuoco e analizzato il piano di mobilità per l’afflusso e deflusso del pubblico.

E’ stato infine presentato il Centro di comando unificato che sarà istituto nell’autodromo per facilitare il raccordo tra le forze coinvolte. Il prefetto, a conclusione dell’incontro, ha ringraziato tutti i partecipanti e sottolineato l’importanza della collaborazione del coordinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA