Governo Draghi: elogi dell’assessore regionale Sala per la nomina a ministro della monzese Cristina Messa

«Apprezzo il lavoro del Ministro Messa da quando era rettrice dall’Università Milano Bicocca. Una lombarda che conosce perfettamente il mondo universitario e ciò di cui ha bisogno la ricerca per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese». Così Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Università e Ricerca di Regione Lombardia, ha espresso soddisfazione per la nomina di Cristina Messa a Ministro dell’Università e della Ricerca del governo Draghi.

«Conoscendola - ha aggiunto - so quanto ritenga fondamentale la collaborazione tra Università e imprese per favorire il trasferimento tecnologico, determinante per far ricadere a terra il lavoro eccellente dei nostri ricercatori, spesso trascurati in passato. Il Ministro Messa ha l’esperienza e la competenza per incidere a livello nazionale nella valorizzazione dei nostri Atenei, con una visione internazionale proiettata verso il futuro»

