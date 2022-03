Gli studenti del Ballerini conquistano Lariofiere in vista di Ristorexpo Gli studenti dell’Enograstronomico&ospitalità alberghiera del Ballerini hanno ricevuto i compliementi degli organizzatori per la presenza a Lariofiere per l’evento “Fornitori offresi”. E prima di Ristorexpo di inizio aprile.

Gli studenti dell’Enograstronomico&ospitalità alberghiera del Ballerini hanno ricevuto i complimenti dagli organizzatori di “Fornitori offresi” che si è svolta a Lariofiere, il centro eventi di Erba. Da più di vent’anni il Ballerini collabora con la struttura gestendo le attività collegate alla storica manifestazione di Ristorexpo che è in programma dal 3 al 6 aprile prossimo.

La collaborazione tra il “polo tecnico professionale europeo” della Facec e Lariofiere si è rafforzata con la sottoscrizione di un protocollo per lo sviluppo di attività di Ptco (percorsi per le competenze trasversali e orientamento), più comunemente conosciuta come alternanza-scuola lavoro.

In occasione dell’importantissima fiera della meccanica di Lariofiere, denominata “fornitori offresi”, che si è svolta nelle scorse settimane, a servire pasti e caffè ai lavoratori e commerciali c’erano gli studenti del Ballerini di 5 A e B. Il progetto è stato reso possibile dall’intermediazione dello chef e vice preside del Ballerini, Giovanni Guadagno.

I 24 studenti sono stati coordinati sul campo dall’insegnante di sala e vendita Noemi Galimberti e dallo chef di cucina Paola Silva, con il supporto del restaurant manager Roberto Zanchetta con l’aiuto di Brian Cosentino. Il Ballerini, si è trasformato per l’occasione in un vero e proprio centro di cottura e confezionamento con lo chef Guadagno e la docente di sala e vendita Cristina Valtorta.

Gli allievi del Ballerini in fiera oltre ad accogliere, cucinare e servire sono, come sempre, divenuti ambasciatori del loro indirizzo di studio. Hanno dislocato in fiera le “voting machine” (macchine per il voto) donate da regione Lombardia, e distribuito i cartoncini “ professionisti si diventa… chiedici come”, per far apprendere e conoscere sempre di più la realtà dell’alberghiero Ballerini al mondo del lavoro.

